Ankara'nın işçi adayı, patronunu sollayıp oy pusulasına girdi

24 Haziran seçimlerine bağımsız milletvekili adayı olarak katılanlar arasında yer alan Özge Aydemir Güney, bir OSTİM işçisi. Ankara 3. Bölge’nin oy pusulasında kendisine yer bulan Güney, milletvekili adayı olmasının hikayesini anlattı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun 17 seçim bölgesinde gösterdiği bağımsız adaylardan birisi olan Özge Aydemir Güney’in 13 yaşında bir çocuğu var. İkinci çocuğunu bekleyen Güney, bir anne ve bir işçi olarak mücadelenin içerisinde yer aldığını anlatıyor.

İŞÇİLER GÜNEY’İ DESTEKLİYOR

Güney, 150 binden fazla işçinin çalıştığı OSTİM’de şimdiye kadar hiçbir işçinin milletvekili olmadığını, siyasetin sadece patronların uğraşı olarak görüldüğünü aktararak, aday olmasıyla ilgili işyerinde yaşanan ilginç bir durumu da paylaştı.

Güney’in çalıştığı işyerinin patronu bir düzen partisinden aday adayı olmasına rağmen aday olmayı başaramadı. İşyerindeki işçilerin desteğini alan Güney ise bağımsız aday olarak Ankara 3. Bölge’nin oy pusulasında kendisine yer buldu. Güney, iş arkadaşlarının patronun adaylığını değil kendisini desteklediğini söylüyor.

‘O SORUYU BİR TEK PATRONUM SORDU’

“Aday olmak için nasıl para bulduğunu” soran tek kişinin patronu olduğunu söyleyen Güney, patrona verdiği yanıtı soL'a anlattı.