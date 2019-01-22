Ankara'nın hava karnesi ve havası en kirli semti açıklandı: Sınır 254 kez aşıldı

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara'nın hava kirliliği raporunu ve havası en kirli semtini açıklarken, rapor Meclis gündemine taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara'nın hava kirliliği karnesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle Meclis'e bir soru önergesi verdi.

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin Ankara’nın hava kalitesi karnesi açıkladığını belirten Hakverdi, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi ölçüm istasyonlarının verilerine göre 2018 yılında hava kirliliği ile ilgili sınır değer Ankara'da 254 defa aşıldı" ifadelerini kullandı.

Oda'nın verilerini paylaşan Hakverdi, "Partikül Madde kirleticisine ait uyarı eşiği 2018 yılında 31 defa aşılmıştır. Ağustos hariç yılın bütün aylarında çeşitli oranlarda hava kirliliği yaşanmıştır. 2018'de en fazla kirlilik Mart ayında yaşanmıştır. Sınır değer Mart 2018'de 71 defa aşılmıştır. Ankara'nın havası en kirli olan semti Sıhhiye'dir. Sıhhiye'yi Keçiören ve Kayaş izlemektedir" dedi.

Uzmanların özellikle PM10 kirleticisinin kanser başka olmak üzere pek çok hastalığa yol açtığına özellikle vurgu yaptığını hatırlatan Hakverdi, "Buna karşın Ankaralıların soluduğu havada sınırların üzerindeki miktarlarda bulunan PM10 kirleticisinin kimyasal bileşimi kamuoyundan gizlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Hakverdi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle şu soruları gündeme getirdi: