Ankara'nın göbeğinde hukuk tanımazlık sürüyor!

Ankara'da CHP ve AKP destekli 'kooperatif' hukuksuzluğuna her gün bir yenisi ekleniyor. Mahkeme kararına rağmen çalışmalara göz yumuluyor, inşaat hukuksuz olarak başlatılıyor, gelen şikayet ve tepkiler sonrası durduruluyor... Ancak süreç her defasında tekrar ediyor ve inşaat biraz daha ilerliyor.

Ankara'daki Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi'nde yaşanan hukuksuzluk bir türlü son bulmuyor.

Emekçilerin bir eve sahip olmak için 25 yıldır devam eden bekleyişi rant planlarına kurban ediliyor.

soL'un "AKP-CHP işbirliğinde son nokta: Ankara'da neler oluyor?" haberi ve yurttaşların şikayeti sonrası durdurulan hukuksuz inşaat, bir kez daha başlatıldı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen inşaat şirketi YDA'nın AKP ve CHP desteğiyle kooperatifin arsasının önemli bir bölümünü ele geçirmesi sonrası, mahkemeden gelen tüm iptal kararlarına rağmen arsada inşaat çalışmaları hukuksuz şekilde başlatılmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin soL'a bilgi veren yurttaşlar, hukuksuzluğun son şikayetleri sonrası durdurulduğunu ancak kısa süre önce inşaatın yeniden başladığını dile getirdi.

Belediyeye durumu ilettiklerini ancak henüz bir adım atılmadığını vurgulayan yurttaşlar, yaşananlara tepki gösterdi.

'HUKUK TANIMAZLIKTA SINIR YOK'

Gerekli imar izinleri ve çalışma izinleri alınmaksızın yetkisiz devirleri çıkmaza sürüklemek adına her arsada bir çalışma yapıldığı belirtilirken, "Benzinlik inşaatı, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı boyunca tüm arsaların üzerinde yapılan hafriyat çalışmaları ve AVM alanı çalışmalarının kaçak olduğu için durdurulması üzerine bu defa dördüncü bir arsa alanımızda çalışma başlattılar. Pazartesi gününden bu yana az sayıda iş makinası ile çalışmalar yürütülüyor. Amaç şikâyet edilmemesi için dikkat çekmeden çalışmak. Hukuk tanımazlıkta sınır yoktur. Bulvara paralel olan Elit Plaza ve Gülbağı Sitesi blokları arasındaki parsellerimizin de bu suretle üçüncü şahıslara devrinin gerçekleştirilmiş olduğu anlaşıldı" denildi.

Kooperatif yönetime tepki gösteren ve "geriye verilmedik arsamız kalmadı" diyen yurttaşlar, sürecin durdurulması için tapu iptal davası açmalarının gerektiğini ancak bunun için 100 bin lira gerektiğini dile getirdi. Bu nedenle Mayıs'ta yapılacak kooperatif genel kurulunda çoğunluğu almaya çalışacağını belirten yurttaşlar, bu sayede dava açabileceklerini belirtiyor.

İşte Akçalı'da yaşanan hukuksuzluğun 25 yıllık hikayesi: