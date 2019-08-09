Ankara'lı işadamı sokak ortasında öldürüldü, saldırgan intihar etti

ATO Meclis Üyesi Zinnur Erol, aracında tartıştığı şahıs tarafından öldürüldü. Saldırgan ise polis merkezine kısa bir mesafede intihar etti.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Zinnur Erol lüks aracının içinde Süleyman Sağlam tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çankaya ilçesinde Çetin Emeç Bulvarı üzerinde gerçekleşen saldırıda Zinnur Erol hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Süleyman Sağlam ise olay yerinden kaçtı. Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra teslim olmaya karar verdiği anlaşılan Sağlam, polis merkezine 300 metre kala cinayeti işlediği silahla intihar etti. Sağlam’ın eşinin de kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle cinayetten bir gün önce polise sığındığı ortaya çıktı. İfadesinde can güvenliği bulunmadığını belirten Sağlam’ın eşinin, sığınma evinde devlet koruması altına alındığı belirtildi. Polis, bir gün önce yaşanan şiddet saldırısının cinayetle bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.