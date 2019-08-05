Ankaralı inşaat işçileri de Patronların Ensesinde

Ankaralı inşaat işçilerinin Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın çağrısıyla biraraya geldiği toplantının ardından Ankara Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’nın kuruluşu duyuruldu.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla yan yana gelen Ankaralı inşaat işçileri yaptıkları toplantı sonrasında PE Ağı’nda örgütlenmeye karar verdiklerini açıkladılar.

Farklı şantiyelerden işçilerin katıldığı toplantıda tek tek şantiyelerle ilgili paylaşımların yanısıra inşaat işçilerinin genel sorunları ile ilgili de konuşmalar yapıldı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı temsilcileri toplantıya katılan işçilere seslenirken inşaat sektörünün yıllarca şişirildikten sonra şimdi çöküşe doğru gittiği bir dönem yaşadığını, inşaat işçilerinin haklarının daha çok gasp edilmemesi, sömürü koşullarının daha da ağırlaşmaması için akıl ve güç birliği sağlamanın zorunlu olduğunu anlattı.

Toplantı sonunda Ankara Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’nın kurulması kararlaştırıldı.

