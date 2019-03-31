Ankara'dan ilk seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimleri için Ankara'dan ilk sonuçlar geldi. Henüz sandıkların dörtte biri açıldı ve AKP önde görünüyor.

YSK'nın seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Fox TV'de yayınlanan ilk sonuçlara göre Ankara'da açılan sandık oranı 29. Anadolu Ajansı kaynaklı ilk sonuçlara göre, Cumhur ittifakının adayı Mehmet Özhaseki'nin oyları yüzde 49,95, Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş'ın oyları ise yüzde 47,03 olarak bildiriliyor. Sözcü gazetesinin CHP'nin verilerine dayandırdığı haberine göre, Ankara'da 467 bin oy sayıldı. Buna göre CHP adayı Mansur Yavaş yüzde 57 oyla önde giderken AKP adayı Özhaseki ise yüzde 42 oyda bulunuyor.