Ankara'daki KYK yurdunu, tekkeye çevirdiler

Ankara'daki KYK yurdu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleşecek etkinliğine öğrenci topluyor. Ali Erbaş'ın 10 Kasım'da cumhuriyet düşmanı açıklamalarıyla tanınan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ettiğini hatırlatan öğrenciler, yurt yönetimine tepkili.

Ankara'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Bağlıca Öğrenci Yurdu'nda, Diyanet İşleri Başkanının katılımı ile Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Gençlerle Buluşma" isimli programın düzenleneceği duyuruldu.

AKP'nin okullardaki ve yurtlardaki gericilik propagandaları sürüyor. Bağlıca Yurdu'nda duyurusu yapılan Diyanet İşleri Başkanı ile buluşma etkinliği öğrenciler tarafından tepki gördü.

Uzun zamandır dini atölyeler ve Arapça-Osmanlıca dil dersleriyle dikkat çeken yurt, son günlerde bir de yurdun çalışma salonunda yapılacak olan Mevlit Kandili etkinliği ile üniversitelerin sınav haftasında salonu işgal ederek öğrencilerin ders çalışmasını engelliyor.

Öğrencilere yemek bursunun bütçesini aştığı gerekçesiyle küçük tutarlardaki ürünleri bile almasına fırsat tanımayan yurt yönetimi, etkinliğe katılımı artırmak için ikramlarda bulunulacağını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da, cumhuriyet ve Atatürk düşmanı açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti tepki görmüştü.