Ankara'daki hukuksuz 1 Mayıs tutuklamasına tepki

1 Mayıs sabahı Mamak İşçi Kültür Evi ile Sincan İşçi Birliği’nin çalışmalarını yürüttüğü merkeze yapılan operasyon sonrası 1 kişi tutuklanırken, hukuksuz tutuklamaya ilişkin bir açıklama yapıldı.

1 Mayıs sabahı Mamak İşçi Kültür Evi ile Sincan İşçi Birliği’nin çalışmalarını sürdürdüğü İşçi Kültür Evi Derneği’nin Genel Merkez ve Sincan Temsilciliği’ne ve 8 ayrı adrese daha eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyona ilişkin Ankara Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Ankara İşçi Meclisi, Mamak İşçi Kültür Evi, Sincan İşçi Birliği ve Devrimci Gençlik Birliği'nden yapılan ortak açıklamada, gözaltına alınan 7 kişinin parmak izi ve fotoğraf çekimi sırasında işkenceye maruz kaldıkları belirtildi.

Emniyet ve savcılığın Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı anmalarını, TOKİ işçileri ile dayanışma eylemlerini ve 1 Mayıs hazırlık çalışmalarını “silahlı terör örgütü üyeliği” için gerekçe olarak öne sürdüğü vurgulanırken, "Yoldaşlarımıza yargınlandıkları bir davada niye mahkemeye gittikleri, Sincan İşçi Birliği’nin düzenlediği kahvaltıya neden katıldıkları, derneğe gelen mülteci çocuklara neden yardım ettikleri ve marketten neden ellerinde poşetle çıktıkları gibi trajikomik sorular yöneltildi" denildi.

Bu hukuksuz operasyonun ardından bir kişinin tutuklandığı açıklanırken, "İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde gerçekleşen bu operasyon bu nedenle de sadece bizlere değil tüm emek ve demokrasi güçlerine yönelik bir saldırıdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada sürece ilişkin hazırlanan bir deklarasyona destek çağrısı yapıldı.