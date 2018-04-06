Ankara'daki bombalı saldırıya 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin görülen davada 9 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

Ankara Merasim Sokak’taki bombalı saldırıyla ilgili görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, 9 sanığın 30’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 708’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 8 sanığın da 28’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcı, bir sanığın beraatını talep etti. Firari durumdaki 50 sanığın ise dosyasının ayrılması istendi.

Ankara Merasim Sokak’ta, 17 Şubat 2016’da gerçekleştirilen, 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 68 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Manga, sanıklar Kudbettin Onur, Metin Onur, Hüseyin Karadaş, Hayrettin Tomak, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Sinem Oğuz ve Metin Aslan’ın "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçundan" ve "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından 30’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, söz konusu sanıkların, ayrıca, "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Patlayıcı maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve nakletme" suçlarından toplam bin 708’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı Manga, sanıklar Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Hüseyin Gökduman, Turgut Kahraman, İsmail İpar, Metin Cura, Hasan Avsan ve Uğur Yüce’nin, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etme", "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 28’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanık Murat Karacan’ın beraatını isterken, firari durumdaki 50 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesini talep etti.