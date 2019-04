Ankara'da yine köpek katliamı: Poşetlere doldurulup atıldılar

Ankara Batıkent'te 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinin üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Çubuk ilçesinde onlarca köpek ölüsü poşetlere konulmuş halde bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide, çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpek ölüsü bulundu.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği resmi hesaplarından bugün yayımlanan açıklamada Ankara'nın Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yanındaki boş arsada siyah çöp torbalarına konulmuş halde 10'larca köpeğin cesedine ulaşıldığı duyuruldu.

Boş araziye atılan çöp torbaları içerisindeki köpek cesetleriyle ilgili ihbarı alan derneğin olayı duyurmasının ardından sosyal medyada tepkiler oluştu.

'İNSANLIK ÇÜRÜYOR'

Ankara'da bulunan hayvanseverler ve derneklerin olay yerine hareket ettiğini ifade eden HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz ama korkarız ki bu da yeni bir katliam. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için halen daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek, devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara dur demenin tek yolu yasadır. Yasa istiyoruz. Ankara'dan gelen bu vahşet görüntüleri ile ilgili ekipler ve hayvansever arkadaşlarımız şu an olay yerine gidiyor. Gelişmeleri kamuoyu ile de paylaşacağız" dedi.

Olay yerine giden hayvan koruma görevlilerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlara göre arazide yaklaşık 30 köpek ölüsünün bulunduğu, içlerinde tasmalı köpeklerin de olduğu belirtildi. Arazide iki kedinin ölüsünün de bulunduğu ifade edildi.