'Ankara'da yaşananlar üniversitelerin sürüklendiği karanlığı gösteriyor'

Eğitim-Sen, bu hafta Ankara'da üç büyük üniversitede yaşananların üniversitelerin topyekûn sürüklendiği karanlığı gözler önüne serdiğini açıkladı. Sendikanın açıklamasında Ankara Üniversitesi'nde bir konferansın yasaklanması, Hacettepe Üniversitesi'nde Ahmet Telli'ye saldırı ve ODTÜ'de panellerin yasaklanması ve bir öğrenci topluluğunun kapatılmasına tepki gösterildi.

Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan açıklamada bu hafta başkentin üç büyük üniversitesinde yaşananların üniversitelerin topyekûn sürüklendiği karanlığı gözler önüne serdiği belirtildi.

Sendikanın açıklamasında "Ankara Üniversitesi’nde tüm dünyayı sarsan ve sadece bu nedenle bile üniversitelerde tartışılması gereken 'Neoliberalizmin Siyasi Bunalımı: Sarı Yelekliler' başlıklı konferans yasaklanmış, Hacettepe Üniversitesi Kitap Topluluğu’nun düzenlediği Ahmet Telli söyleşisine bir saldırı gerçekleşmiştir. ODTÜ’de ise 'Ekonomik Kriz: Nedenleri ve Etkileri' başlıklı panel yasaklanmaya çalışılmış, iki milletvekilinin de panelist olduğu '19 Aralık 1978 dışarıda- 2000 içeride' başlıklı panel ile 'Neoliberalizmin Çıkmazı: Endüstri 4.0, Sarı Yelekliler' başlıklı panel, dersler ve sınavlar iptal edilmek pahasına yasaklanmış; bu toplantıların yapılmasını engellemek üzere kampüse polis çağırılmıştır. Yine ODTÜ’de Medya Topluluğu mezuniyette rektöre yönelik protestoları kaydettiği için önce ekipmanlarına el konulmuş, şimdi de türlü bahanelerle kapatılmıştır" denildi.

Üniversitelerin bilme arzusunun önünde engellerin olmadığı, elde edilen bilginin toplumla özgürce paylaşıldığı yerler olması gerektiğini ifade eden sendikadan yapılan açıklamada "Eğitim Sen olarak üniversite yönetimlerinin toplantıların engellenmesine yönelik bu tutumunu kınıyor, öğrenci topluluklarının kapatılmasını kabul etmiyor, özgür düşünce ortamını kökten sarsan saldırılara karşı yönetimleri acil göreve çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.