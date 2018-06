Ankara'da stüdyo dairelere yasak

Ankara'da yeni yönetmelikle birlikte stüdyo dairelere yasak geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni imar yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"ne uyumlu olarak hazırlandı. Bakanlık yönetmeliği stüdyo daireleri yasaklıyordu.

Bundan sonra Ankara'da 1+0 daire yapımı yasaklanmış oldu.

YENİ DÜZENLEMELER

Yeni İmar Yönetmeliği ile Ankara’ya gelen düzenlemelerden bazıları şöyle:

"Su taşkın riski bulunan alanlarda kret (dere) kotuna, 1.5 metre ilave edilecek. Tespit edilen kotun altına iskan yapılamayacak. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılmayacak. Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu olacak. Her müstakil konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak. Oturma ve yemek kısmı gibi birleşik kullanma imkanı sağlayan mahaller 1 oda olarak kabul edilecek. Her konut için 0.50 metreküp su deposu ayrılacak. Yapı brüt inşaat alanı 500 metrekareden az olanlarda en az 2 metreküp, 500-1000 metrekare olanlarda ise en az 10 metreküp hacimli su deposu bulundurulması zorunlu olacak. Binanın dışında kalan alanın her 15 metrekaresi için belediyece tespit edilecek cinste en az 5 yaşında bir ağaç dikilecek. Çevre düzenlemesi yapılmamış ve gerekli sayıda ağaç dikilmemiş binalara yapı kullanma izni verilmeyecek. Katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden, bölge kat nizamı planlı alanlarda 2.40 metreden az olmayacak."