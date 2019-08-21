Ankara'da ‘şeriat’ okulu!

'Türkiye’de şeriat devleti kurmak istemek' suçlaması ile kapatılan vakıf, Ankara’da anaokul, ilkokul, Anadolu ve fen lisesi eğitimi veriyor.

“Türkiye’de şeriat devleti kurmak istemek” suçlamasıyla kapatılan Zehra Vakfı’nın Ankara’da açtığı okulda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kuralları yok sayılıyor.

'SAİD NURSİ MODELİ EĞİTİM'

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, 2005 yılında, “Türkiye’de şeriat devleti kurmak istemek” suçlaması ile kapatılan vakıf, kaldığı yerden çalışmalarına devam ediyor. 2013 yılında yeniden açılan ve mallarının bir kısmının iade edilmesinin ardından Ankara’da ilk özel okulunu Batıkent semtinde Zehra Koleji adıyla açan cemaat, Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alıyor. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara Batıkent’te hizmete açılan ve “Beddiüzzaman Said Nursi’nin modeliyle eğitim veriyoruz” sloganını kullanan okul, mevzuata aykırı olarak çalışmaya devam ediyor.

Zehra Grubu, MEB’in “Rehberlik ve Teftiş Mevzuatı”ndaki “Okul bahçelerinde Atatürk büstü bulunur, bakım ve koruması yapılır” hükmünü uygulamıyor.

Aynı okulda 2016’da 10 Kasım Atatürk anma etkinlikleri gerçekleştirilmemesinin ardından MEB soruşturması başlatılsa da soruşturma kapatıldı. Okul müdürü hakkında yapılan soruşturmanın ardından “1/30 oranında aylıktan kesme” cezası verilse de uygulanmaması dikkat çekti. Dönemin Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Gül’ün cezayı “kınama” cezasına çevirdiği belirtilirken, aynı döndemde Gül, Zehra Koleji’ni ziyaret etti ve görseller paylaştı.

Diyanet’in “Türkiye’nin dini haritası” raporunda da yapılanmaya ilişkin “Kürtçülük davasını öncellemesi ve Said Nursi’nin İslam devletini kurmayı hedeflediğini belirtmesi yönleriyle Med-Zehra grubuyla benzer görüşleri paylaşan Zehra Grubu, Risalei Nurları esas almakla beraber İslam düşüncesinde çağın gereklerini dikkate alarak yeni bir tecdid hareketine ihtiyaç duyulduğunu ve doğu medreselerinde yapılan bu tedrisin bu anlamda yetersiz olduğunu belirtmesiyle dikkat çeker” değerlendirmeleri yer aldı.