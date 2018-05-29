Ankara'da sel bu kez can aldı

Ankara'nın Bala ilçesinde eşiyle beraber sele kapılarak ağır yaralanan kadın, hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi.

Ankara'da her kuvvetli yağışın ardından kentin sular altında kalması olağan hale gelirken, bugün yaşanan sel felaketi bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bala ilçesinde eşiyle birlikte sele kapılan Satılmış Çalışkan kurtulurken, eşi Naciye Çalışkan gözden kayboldu.

AFAD ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yaralı olarak bulunan Naciye Çalışkan, hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.

Ankara'da geçtiğimiz hafta yaşanan sele ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Bilime ve meslek odalarının açıklamalarına kulak vermezseniz, Ankara’nın tamamını sel alacak. Ankara’da arka arkaya yaşanan sel olayları, AKP’nin yerel yönetim politikalarının iflas ettiğinin sertifikasıdır" denilmişti.