Ankara'da parklara kamera takılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi pilot olarak belirlediği 20 parka güvenlik kamerası yerleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te ilk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Güvenlik kamera sistemi daha sonra diğer parklara da takılarak, yaygınlaştırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu projenin yaygınlaştırılması için çalışma başlatılması talimatını verdi. Biz de ilk etapta çocuklarımızın yoğun olarak oyun oynadığı 20 prestij parkı belirledik. İlk uygulamayı da Muhammed Ali Esertepe Parkı’ndan başlattık. İki ay içinde de 20 parkın tamamında kamera sistemini kurmayı hedefliyoruz" dedi.