Ankara'da oyları çalmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı

Dikmen Necla Kızılbağ İlköğretim Okulu'nda oyları çalmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Pazar, 24 Haziran 2018 20:35

Ankara Dikmen'de bulunan Necla Kızılbağ İlköğretim Okulu'nda oyları çalmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin okuldan ayrılması okulda bulunan vatandaşlar tarafından engellendi. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Sendika.org'un haberine göre, okulda sayımı takip eden vatandaşlar "Hırsız, katil, AKP" sloganlarıyla olayı protesto etti. 