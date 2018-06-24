Ankara'da oyları çalmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı

Ankara Dikmen'de bulunan Necla Kızılbağ İlköğretim Okulu'nda oyları çalmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin okuldan ayrılması okulda bulunan vatandaşlar tarafından engellendi. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Sendika.org'un haberine göre, okulda sayımı takip eden vatandaşlar "Hırsız, katil, AKP" sloganlarıyla olayı protesto etti.
Ankara Dikmen'de Necla Kızılbağ İlköğretim Okulu'nda oyları çalmaya çalıştığı iddia edilen birini polis götürürken oyları korumaya gelen vatandaşlar "Hırsız, katil, AKP" sloganları atıyor. #Secim2018 https://t.co/OwYMUqrDx1 pic.twitter.com/5wB5UJ42lm
— sendika.org (@sendika_org) 24 Haziran 2018