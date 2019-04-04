'Ankara'da oylar yeniden sayılıyor' haberlerine bir yanıt daha: Yine Anadolu Ajansı...

Anadolu Ajansı, dün Ankara'da 11 ilçede sandıkların yeniden sayıldığını ileri sürerken bu haber kısa süre sonra yalanlandı. Ancak gece boyu bu haberler gündemde kalmaya devam edince CHP'den bir açıklama daha geldi.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin yeniden sayım talepleri sürerken bir yandan da Anadolu Ajansı manipülasyonu sürüyor.

Dün Ankara'da 11 ilçede sandıkların yeniden sayıldığı iddiası gündeme gelirken, bu iddiaya CHP'den bir yanıt daha geldi.

"Anadolu Ajansı alenen manipülasyon yapmayı sürdürüyor. Ankara’da yeni bir karar alındığı ve 11 ilçede sayım yapıldığı haberi gerçek dışı. Sadece Polatlı’da geçersiz oyların sayımı sürüyor. Bala ve Çubuk’ta henüz itiraz talebi ile ilgili karar verilmedi" diyen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, "Ankara’da AKP’nin geçersiz oyların tekrar sayımı ile ilgili itirazları sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06 ile Mehmet Özhaseki arasındaki oy farkı SADECE VE SADECE 385 azaldı. Bazı malum kanallarda Anadolu Ajansı’nın manipülasyon amaçlı yalan haberi ısrarla altyazı olarak geçmeye devam ediyor. Ankara Milletvekili olarak bir kez daha ifade ediyorum, şu anda Ankara’da sayımı süren bir sandık YOKTUR. Şu aleni yalandan vazgeçin artık" ifadelerini kullandı.