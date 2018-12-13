Ankara'da okullar tatil

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, okulların tatil olduğunu açıkladı.

Valilik açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre ilimiz genelinde 13 Aralık Perşembe gece yarısından 14 Aralık Cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklenmektedir.

Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır. "