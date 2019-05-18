Ankara’da nesli tükenmekte olan 21 çinçilla tavşanı ölü bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara'da nesli tükenmekte olan 21 çinçilla tavşanının ölü bulunduğunu açıkladı. Bakanlık olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde boş bir arazide nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 21 çinçila tavşanı ölü olarak bulundu. Arazide ayrıca 32 adet canlı çinçilla tavşanı da bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı olayın faillerinin bulunması için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün araştırmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık ölen hayvanlardan 2'sinin Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından otopsi için Bakanlığa bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne gönderildiğini bildirdi. Güney Amerika kökenli çinçilla tavşanının Türkiye'de doğal olarak bulunduğu da kaydedildi.