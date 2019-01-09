Ankara’da HDP’li vekillere polis saldırısı

Ankara’da HDP’lilere yönelik gözaltıları protesto eden ve aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu partililere polis biber gazıyla saldırdı.

HDP Ankara İl Örgütü, parti üyelerinin dün sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmasına ilişkin parti binası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un da katıldığı açıklama öncesi parti binasının önü polisler tarafından çembere alındı.

Açıklamayı engellemek isteyen polisler HDP'lilere biber gazı sıktı. Filiz Kerestecioğlu, “Görüyorsunuz, kendi yöneticilerimiz için bile açıklama yapmamıza izin vermiyorlar. Herkes bu ülkede AKP’li olmak zorunda değil, korkmuyoruz ve yılmıyoruz” sözleriyle polis saldırısına tepki gösterdi.