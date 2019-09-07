Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 70 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan 70 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan 70 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İşçilerin ishal ve karın ağrısı şikayeti üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumları iyi olduğu belirtilen 70 kişi taburcu edildi.

İş yerine gelen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, işçilerin yediği yemek ve içtiği sudan numune aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.