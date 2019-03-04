Ankara'da Eryaman Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçileşme ve yerelleşme adımlarının bir parçası olarak kurgulanan semt evlerinin bir yenisi daha Ankara Eryaman'da açıldı.

Ankara’nın Etimesgut İlçesi Eryaman 3. Etap’da emekçilerin bir araya gelmesi, dayanışması ve örgütlenmesi için açılan Semt Evi, seçim sonrasında da devam edecek mücadelenin, seçim sürecindeki ilk adımı oldu.

Açılış etkinliğine, çoğunluğunu kadın ve gençlerin oluşturduğu mahalleliler yoğun ilgi gösterdi. Açılışta TKP Ankara İl Komitesi adına Devrim Koçak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Korur ve Etimesgut Belediye Meclis Üyesi adayı Banu Kızıltan Bıçakcı birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda seçimlere iki partinin girdiği; birinin sermayenin, zenginlerin ve para babalarının partileri olan düzen partileri, diğerininse emekçilerin partisi olduğu vurgulandı. TKP’nin sermaye partilerine karşı emekçilerin çıkarlarını savunan tek parti olduğu vurgulanarak, Eryaman’da yaşayan emekçiler ile seçim sürecinde bir araya gelmenin önemine dikkat çekildi. Açılan Semt Evi'nin seçim sonrasında da devam edecek mücadelenin ilk adımı olduğu ifade edildi.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara NHKM Müzik Topluluğu'nun dinletisi gerçekleşti.

'SEMT EVİ KADINLARIN DAHA GÜÇLÜ ÖRGÜTLENMESİNİ, DAYANIŞMASINI SAĞLAYACAK'

Etimesgut Belediye Meclis Üyesi adayları Banu Kızıltan Bıçakcı, Ayşe Vural ve Belma Dağ, Semt Evi açılışına dair görüşlerini paylaştılar.

Etimesgut Belediye Meclisi üyeliği için TKP listesinden aday oldunuz. Kısaca kendinizden, neden TKP listesinden belediye meclis üyeliğine aday olduğunuzdan ve seçim sürecini nasıl değerlendirdiğinizden bahseder misiniz?

Banu Kızıltan Bıçakcı: Ben emekli hemşireyim, Ankara’da doğdum ve yirmi yıldan fazladır Eryaman’da oturuyorum. Ben burada oturmaya başladığımda çok güzel bir muhitti ama Melih Gökçek’in belediye başkanı olmasıyla beraber AKP’nin ülkenin diğer yerlerinde yaptığı gibi Eryaman da ranta kurban gitti. Göksu göleti bile küvete döndü, etrafına domino taşı gibi binaları dizdiler. Bunu daha kolay yapabilecekleri düzenlemeleri de gezi direnişi döneminde bir gecede belediye meclisinden geçirdiler. Bu duruma baktığınız zaman buna ancak TKP’nin engel olabileceğini düşünüyorum ve belediye meclisinde emekçilerin çıkarlarını gözetmek ve savunmak için TKP’den belediye meclis üyeliği için aday oldum.

Ayşe Vural: Ben de emekliyim ve yirmi yıldır Eryaman’da yaşıyorum. Belediye meclisi için aday olmamın tek nedeni, komünistlerin, komünist kadınların belediye meclisinde alınan kararlarda etkili olmasını istediğim için, mecliste ranta dayalı çalışma yapılmasının önüne geçebilmek için aday oldum. Biz komünist kadınlar yürüttüğümüz mücadeleyi belediye meclisinde de sürdüreceğiz.

Belma Dağ: 23 yıldır Eryaman’da yaşıyorum, ev kadınıyım. Rant uğruna yapılan yağmanın, çarpık kentleşmenin en çarpıcı örneklerinden biri yaşandı Eryaman’da. Bu ranta, talana karşı sesimizi çıkarmak, emekçilerin sesi olmak için TKP’den belediye meclis üyesi adayı oldum.

Eryaman Semt Evi’nin Eryaman’daki emekçiler, mahalleli için nasıl bir anlamı olacak?

Banu Kızıltan Bıçakcı: Eryaman’da yaşayan insanların büyük çoğunluğu eğitim düzeyi yüksek, ağırlığı emekçi insanlardan oluşuyor. Kadınların oranının yüksek olduğunu da eklemek lazım. Burada tek başına yaşayan, çocukları ile yaşayan kadınlar kendilerini daha güvende hissedebiliyorlar. Ancak sosyalleşme, bir araya gelme imkânı pek yok. Semt evinin bu ihtiyacı karşılamak için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Kadınların sayesinde semt evinin aydınlanmacı, ilerici değerlerin daha hızlı bir biçimde örgütleyeceğine inanıyorum. Semt Evi komünist kadınların daha güçlü bir biçimde örgütlenmesini, dayanışmasını sağlayacak.

Belma Dağ: Aslında semt evinin Eryaman’da yaşayan gençler ve öğrenciler için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onları da kapsayacak, onlara dokunacak bir çalışma yürüteceğiz ve hep birlikte örgütleneceğiz.