Ankara'da bir caddeye Milli Eğitim Bakanı’nın adı verildi

Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bir caddenin adını ‘Prof. Dr. Ziya Selçuk’ olarak değiştirme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında 17’nci toplantısını gerçekleştirdi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’ndeki 35. Cadde’nin adı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a verildi. Oy birliğiyle alınan karara göre caddenin ismi “Prof. Dr. Ziya Selçuk” olarak değişecek.

Gazete Duvar’ın haberine göre Meclisin bugünkü gündeminde Etimesgut, Mamak, Sincan ilçelerindeki isimsiz caddelere de isim verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Etimesgut’taki Ahi Mesut Bulvarı’nın adı da “Patnos Bulvarı” olarak yine oybirliği ile değiştirildi.

