Ankara'da AKP'li sandık başkanı, sandığa fazla zarf atarken yakalandı

Ankara'da AKP'li sandık başkanı, sandığa gizlice fazla sayıda zarf atarken yakalandı.
Batıkent Lisesinde yaşanan olayda, sandığa gizlice fazla sayıda kapalı zarf atarken yakalanan AKP'li sandık başkanına, avukatlar müdahale etti.
O görüntüler şöyle;
Burası Ankara Batıkent Lisesi akp li sandık başkanı sandığa gizlice fazla sayıda kapalı zarf atarken yakalandı şu an avukatlar olaya müdahele ediyor. @vekilince @herkesicinCHP @adilsecimnet #Seçim2018 pic.twitter.com/33kazgZKXx
— Onur (@onurerks) 24 Haziran 2018