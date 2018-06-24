Ankara'da AKP'li sandık başkanı, sandığa fazla zarf atarken yakalandı

Batıkent Lisesinde AKP'li sandık başkanı, sandığa fazla sayıda kapalı zarf atarken yakalandı.
Pazar, 24 Haziran 2018 16:42

Ankara'da AKP'li sandık başkanı, sandığa gizlice fazla sayıda zarf atarken yakalandı.

Batıkent Lisesinde yaşanan olayda, sandığa gizlice fazla sayıda kapalı zarf atarken yakalanan AKP'li sandık başkanına, avukatlar müdahale etti.

O görüntüler şöyle;

 

 

 