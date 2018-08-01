Ankara'da 3 bürokrat öğrencilere cinsel istismardan açığa alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda stajyer öğrencilerin şikâyeti üzerine başlatılan adli-idari soruşturma kapsamında daire başkanı, istasyon müdürü, merkezde görevli amir H. Y. cinsel istismar iddiası ile açığa alındı.

Ankara Büyükşehir İtfaiye Dairesi’nde stajyer öğrencilere cinsel istismarda bulunuldu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara Büyükşehir İtfaiye Dairesi’nde bir aylık staja giden meslek lisesindeki ü öğrencilerin cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında suçlamalar bulunan daire başkanı C.S., istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H.Y., 23 Temmuz tarihinde açığa alındı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında stajyer öğrenciler ile öğretmenleri ve arkadaşlarının da bilgilerine başvurdu. Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında görevden alınan daire başkanı ile istasyon müdürü ve amirin de savunmasını alacak.