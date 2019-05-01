Ankara'da 1 Mayıs: Yürüyüş başladı

Ankara’da 1 Mayıs için toplanma noktalarında buluşmalar saat 11.00'de başladı. Ankaralı emekçiler Tandoğan Meydanı’ndaki miting için AKM önünde bir araya gelerek buradan miting meydanına doğru yürüyüşe geçti.
soL - Ankara
Çarşamba, 01 Mayıs 2019 11:44

Başkent Ankara’da yapılacak 1 Mayıs mitingi öncesi toplanma noktasında buluşmalar saat 11.00'de başladı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan emekçiler, saat 13.00'te başlayacak miting için buradan yürüyüşe geçti.

Emekçiler kortejler halinde Tandoğan'a yürüyor.

 

Alandaki toplanmadan ve yürüyüşten kareler:

 

 