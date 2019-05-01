Ankara'da 1 Mayıs: Yürüyüş başladı

Ankara’da 1 Mayıs için toplanma noktalarında buluşmalar saat 11.00'de başladı. Ankaralı emekçiler Tandoğan Meydanı’ndaki miting için AKM önünde bir araya gelerek buradan miting meydanına doğru yürüyüşe geçti.

soL - Ankara