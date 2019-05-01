Ankara'da 1 Mayıs: Yürüyüş başladı

Başkent Ankara’da yapılacak 1 Mayıs mitingi öncesi toplanma noktasında buluşmalar saat 11.00'de başladı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan emekçiler, saat 13.00'te başlayacak miting için buradan yürüyüşe geçti.
Emekçiler kortejler halinde Tandoğan'a yürüyor.
Ankara'da 1 Mayıs: TKP korteji miting alanına yürüyor https://t.co/NRdKJwbcFW pic.twitter.com/PxN6swTsJJ
— soL Haber (@solhaberportali) 1 Mayıs 2019
Alandaki toplanmadan ve yürüyüşten kareler:
Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü başlıyor https://t.co/5PsV1gEXP5 pic.twitter.com/aLY2spzGUg
— soL Haber (@solhaberportali) 1 Mayıs 2019
Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü sürüyor https://t.co/6vt8rL1ejF pic.twitter.com/SAr2z1Zi2f
— soL Haber (@solhaberportali) 1 Mayıs 2019