Ankara'da 1 Mayıs: Binlerce emekçi Tandoğan'da bir araya geldi

Ankara'da 1 Mayıs dolayısıyla binlerce işçi Tandoğan Meydanı'nda bir araya geldi. İşçilerin öne çıkan taleplerinin başında kıdem tazminatına yönelik saldırı ve kriz gelirken, mitinge kitlesel bir şekilde katılan Türkiye Komünist Partisi, emekçileri partiye, TKP'ye üye olmaya çağırdı. TKP adına bir konuşma yapan MK Üyesi Erhan Nalçacı, TKP'nin krize ve saldırılara karşı emekçilerin evi olacağını vurguladı.

Başkent Ankara’da yapılacak 1 Mayıs mitingi öncesi toplanma noktasında buluşmalar saat 11.00'de başladı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan emekçiler, saat 13.00'te başlayacak miting için buradan yürüyüşe geçti.

Emekçiler kortejler halinde Tandoğan'a yürüdü.

Ankara'da 1 Mayıs: TKP korteji miting alanına yürüyor https://t.co/NRdKJwbcFW pic.twitter.com/PxN6swTsJJ — soL Haber (@solhaberportali) 1 Mayıs 2019

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ALANLARDAYIZ'

Emekçilerin alana girmesinin ardından 1 Mayıs mitingi başladı.

Urfa'da yaşamını yitiren işçilere ilişkin bir anma mesajı okundu. Öykü Arin'in annesinin "donör olun, umut olun, asla vazgeçmeyin" mesajı da kürsüden okundu.

Ardından Teneke grubu kürsüye çıktı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına Nermin Yurttaş ortak basın metnini okudu. Yurttaş "Hak, hukuk, adalet için Türkiye'nin her yerinde alanlardayız" dedi.

'TKP EMEKÇİLERİN EVİ OLACAK'

TKP Tandoğan Meydanı'na yürüyüş sırasında kürsüsünü kurarken, burada TKP MK Üyesi Erhan Nalçacı bir konuşma gerçekleştirdi.

İşçilerin, emekçilerin mücadele gününü kutlayan Nalçacı, "İşçi sınıfının uluslararası dayanışma gününde bir saldırıyı daha durduran Venezuela işçi ve emekçilerini selamlıyoruz" dedi.

Seçimin hemen ardından uzlaşma söyleminin gündeme geldiğini belirten Nalçacı, "Aynı gemide değiliz dedik seçimden önce. Şimdi krizin yükünü emekçilerin omzuna yıkmak isteyenler, mutabakat diyorlar. Onların gökyüzü ayrı, bizim, emekçilerin gökyüzü ayrı. Bu krizin bedelini emekçiler ödemeyecek" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşma yok, mücadele var" diyen Nalçacı, "Türkiye Komünist Partisi tüm düzen partileriyle, patronlarla mücadele edecek. TKP tüm emekçi mahallelerine, fabrikalara giderek emekçilerin sesi, öncüsü olduğunu gösterdi, gösteriyor. TKP'yi daha fazla büyüteceğiz, emekçileri TKP'ye davet ediyoruz. TKP emekçilerin evi olacak. Yaşasın TKP, yaşasın sosyalizm ve devrim" şeklinde konuştu.

Alandaki toplanmadan ve yürüyüşten kareler: