Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Tunceli’den Ankara’ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6'sı ağır 35 kişi yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde de yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ankara ve Kırşehir'de dün gece saatlerinde yaşanan iki ayrı yolcu otobüsünde çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İlk kaza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Tunceli’den Ankara’ya giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akpınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı. ANKARA'DA DA OTOBÜS KAZASI Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Şereflikoçhisar Karayolunun 118. kilometresinde devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bu arada Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.