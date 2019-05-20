Ankara ve Eskişehir'de 'Uyuşturucu Sorunu' konferansı: Madde bağımlılığına bağlı ölümler 10 kat arttı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ankara ve Eskişehir’de 'Türkiye’de Uyuşturucu Sorunu' üzerine konferans düzenledi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) kısa süre önce yayımladığı “Türkiye’de Uyuşturucu Sorunu: Neden Büyüyor? Nasıl Önlenecek?” başlıklı raporunun ardından şimdi de aynı başlıkla iki konferans düzenledi.

17 Mayıs’ta Doç. Dr. Tolga Binbay tarafından yapılan Ankara Konferansında uyuşturucu sorununun tarih içindeki gelişimi incelendi, Türkiye’deki seyri tanımlandı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerdeki artış hızına dikkat çekildi. Sorunun aşılması için toplumsal yapının değişmesi gerektiğine işaret edildi.

Bu etkinliklerin Eskişehir ayağı ise 19 Mayıs Pazar günü Adımlar Kitabevi’nde gerçekleşti. İlgiyle karşılaşılan etkinliği, BAA üyesi Uzm. Dr. Psikiyatr Cem Taylan Erden sundu.

Erden, uyuşturucu bağımlılığının son yıllardaki artışının nedenlerini sıralarken, özellikle Türkiye’deki gericiliğin birtakım müdahalelere zemin hazırlayabilmek için bu yolu kullanabileceğine tarihsel bağlamda kurduğu ilişkilendirme ile dikkat çekti. Erden, Türkiye’nin en büyük sağlık sorunları arasında üçüncü sıraya yükselen uyuşturucu madde bağımlığının bir endüstri yarattığı kadar, tedavi sürecinin de aynı şekilde bir endüstri yarattığı ve tedavinin ömür boyu sürebileceği bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Türkiye özelindeki bağımlılık artışının tesadüf olmadığı, çocuk istismarı ve kadın cinayetlerinin de son on yıllık süreçte gericilik ile paralel olarak arttığı vurgulandı. Aynı zamanda bu süre zarfında madde bağımlılığına bağlı ölümlerin yaklaşık 10 katına kadar arttığının verileri sunuldu. Uyuşturucu madde kullanımının eğitim ve gelir düzeyi düşük yerlerde yoğun olmasının bir tesadüf olmadığını söyleyen Erden, meselenin bireysel değil toplumsal olduğunu dolayısıyla çözümün de toplumsal örgütlenmelerle çözülebileceğini söyledi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE KONFERANS DÜZENLENECEK

Sonraki iki konferans ise İzmir’de yine Tolga Binbay tarafından 22 Mayıs Çarşamba günü Konak’ta NHKM Kültür Merkezinde, İstanbul’daki ise Psikiyatrisi Ekin Sönmez tarafından 25 Mayıs Cumartesi günü, saat 15.00’da Kadıköy NHKM, Ruhi Su Salonunda gerçekleşecek.