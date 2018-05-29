Ankara Valiliği'nden Baro'nun 'LGBT Kısa Seçkileri' gösterimine yasaklama

Ankara Valiliği, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin düzenlediği 'Türkiye'den LGBTİ + Kısa Filmler Seçkisi' etkinliğini yasakladı.

Ankara Valiliği, Ankara Barosu'nun bugün Baro Eğitim Merkezi'nde düzenleyeceği "Türkiye'den LGBTİ + Kısa Filmler Seçkisi" etkinliğini 2 ay önce alındığı belirtilen bir karar gerekçesiyle yasakladı. Ankara Barosu'na etkinlikten bir saat önce etkinliğin yasaklandığına dair bir yazı ulaştırılırken, etkinliğin düzenleneceği Baro Eğitim Merkezi önüne çevik kuvvet ekipleri getirildi.

Valilik tarafından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından; 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 18:30'da Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi organizesinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) adresinde 'Gösterimi yapılacak filmler : Homur Homur, İz, Yeniden Doğuş, Solo, Mahallede LGBTİ Olmak, Hükmü Yok, Kurneqiz, Mikado' adlı Türkiye'den LGBTİ + Kısa Filmler Seçkisi adı altında birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren film gösterimi organizasyonu yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f maddesine göre 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ve Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) adresinde düzenlenmek istenen söz konusu film gösterimi organizasyonu Valilik Makamının 2557 sayılı yazısı ile yasaklanmıştır."

Konuya dair henüz Ankara Barosu ve İnsan Hakları Merkezi'nden resmi bir açıklama yapılmadı.

Etkinliğe katılmak için Eğitim Merkezi'ne gelen avukatlar, yapılan kısa konuşmanın ardından yasaklama yazısında yer almayan bir filmi cep telefonlarından izleyerek hukuka aykırı yasaklama kararını protesto etti.