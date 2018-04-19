Ankara Valiliği 1 Mayıs'ta bu sloganları 'sakıncalı' buldu

Ankara Valiliği, 1 Mayıs'ta atılacak kimi sloganları yasaklama girişiminde bulundu. Yasaklanmak istenen sloganlar arasında "Susma haykır taşerona hayır", "Genel grev genel direniş", "İşçi katilleri hesap verecek", "İstikrar sürüyor işçiler ölüyor" sloganları da var.

Ankara Valiliği 1 Mayıs'ta atılacak bazı sloganlara sansür uygulamak istedi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Tabip Odası, TMMOB, DİSK, Genel İş Sendikası, Eğitim Sen ve Türk İş’in ilettiği evrakları inceleyen Ankara Valiliği, bildirilen sloganlar arasında kamu barışını bozabilecek nitelikle sloganlar olduğunu ileri sürdü.

Yürüyüşte atılacak sloganların devletin kurum ve organları ile siyasi partileri hedef alacağının iddia edildiği “ret” yazısında, “Sunulan evraklar incelendiğinde, devletimiz tarafından yapılan askeri operasyonları aşağılayıcı nitelikte slogan ve afişlerin bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

Ankara Valiliği, bildirim metninde yer alan bazı sloganların “anlamının anlaşılmadığı” savundu. 1 Mayıs’la ilgili olmayan pankart, afiş, levha ve broşürlerin yürüyüşte kullanılacağını ileri süren ve Ankara Valisi Erkan Topaca imzasını taşıyan ret yazısında şunlar kaydedildi:

“Belirtilen nedenlerle, bahse konu toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak verilen bildirimdeki hususların tekrar gözden geçirilmesi ve düzenleme kurulu üyelerinden birisinin ayrılması dolayısıyla düzenleme kurulu ve bildirimin yenilenmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

İŞTE VALİLİĞİN "SAKINCALI" BULDUĞU SLOGANLAR

Ankara Valiliğinin sakıncalı bulduğu sloganlar şöyle: