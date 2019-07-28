Ankara Üniversitesi, tacizi önleme yolunu buldu: 'Öğretim görevlileri potansiyel sapık'

Öğretim üyelerinden Hasan Bilgili'nin patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz etmesinin ardından Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bir 'taciz önlemi kararı' aldı. Bu kararla, sözlü sınavlarda en az bir kadın öğretim üyesi bulundurmak zorunlu tutuldu. Geçmişte, tacizci öğretim üyesine karşı hoşgörüsü ile tepki almış olan Fakültenin, bu kararı da tepki gördü.

Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz etmesinin ardından Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin aldığı taciz önlemi kararı tepkilere yol açtı.

Fakülte Kurulu tarafından alınan kararla, sözlü sınavlarda en az bir kadın öğretim üyesi bulundurmak zorunlu tutuldu.

FAKÜLTE KURULUNUN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK

Fakülte Kurulunun, bir öğretim üyesinin nasıl sınav yapacağı ile ilgili karar alma yetkisi bulunmuyor. Bununla ilgili karar, yalnızca üniversite senatosu tarafından alınabiliyor.

GELEN TEPKİLER KARARI DEĞİŞTİRDİ

Fakülte öğretim üyeleri alınan kararı tepki ile karşıladı. Bu kararın tüm erkek öğretim üyelerini zan altında bırakacağı düşünülüyordu.

Tepkilerin dile getirilmesinin ardından fakülte kurulu aldığı kararı düzeltti.

Alınan yeni kararla bir kadın öğretim üyesi ya da erkek öğretim üyesi sınav yapacaksa mutlaka yanına karşı cinsten bir öğretim üyesini alması zorunlu tutuldu. Bu öğretim üyesinin profesör, doçent ya da yardımcı doçent olması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE SENATOSU DA KARARI DEĞİŞTİRDİ

Üniversite senatosu, konu ile ilgili alınan kararı değiştirerek yürürlüğe koydu. Senatonun son değişikliği ile birlikte, sözlü sınavlarda video çekiminin yapılması zorunlu hale getirildi.

"FAKÜLTEDEKİ TÜM ERKEK HOCALAR POTANSİYEL SAPIKTIR"

Alınan tacizi önleme kararlarına ilişkin görüşlerini aldığımız öğretim üyesi, "Bu kararın anlamı şudur, fakültedeki bütün erkek hocalar potansiyel sapıktır. Karşı cins falan da demiyor. Bir erkek öğretim elemanı diyor. Yöneticilerimizin, öğretim görevlisi ile öğretim elemanı arasındaki farkı bilmemelerinden kaynaklıyor. Erkek öğretim elemanı sözlü sınav yapacağı zaman başka kadın bir öğretim elemanı ile birlikte yapacak. Buna tepki gösterdik" diye konuştu.

"HAYIR BİZ SİZİ KORUMAK ADINA YAPIYORUZ"

Fakülte yönetiminin gelen tepkileri, ''biz sizi korumak adına yapıyoruz'' diyerek karşıladığını dile getiren öğretim üyesi, ''İnatla hayır biz sizi korumak adına yapıyoruz dediler. Sonradan kafalarına dank etti herhalde kararı değiştirme gereği duydular. Bu sefer dediler ki karşı cinsten bir öğretim üyesi ile birlikte yapabilecekler. Bakın, öğretim elemanı dediğiniz zaman bütün araştırma görevlileri, profesör ve doçentler de girer, öğretim görevlileri de girer. Her hangi bir ünvanı olmayan öğretim görevlisi kadrosunda olanlar da öğretim elemanıdır. Ama öğretim üyesi yalnızca doktora eğitim üyelerini kapsar. Karşı cinsten bir öğretim üyesi ile birlikte sınav yapılacaktır şeklinde kararı düzelttiler" diye konuştu.