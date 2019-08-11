Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Barkanı Turhan, 'Türkiye ile İran arasında yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Ekspresi, uzun bir aradan sonra tekrar Ankara-Tahran arasında seferlerine başlayacak' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye ile İran arasında demir yoluyla yük ve yolcu taşımacılığının giderek arttığını belirterek, Ankara-Tahran arasında Trans Asya Tren seferlerinin 14 Ağustos’tan itibaren karşılıklı olarak yeniden başlayacağını söyledi.

Seferlerine 2015'te ara verilen Tebriz-Van yolcu tren seferlerinin, 2018 Haziran ayında haftada bir olmak üzere tekrar başlatıldığını dile getiren Bakan Turhan, yoğun talep üzerine güzergahın Tahran'a kadar uzatıldığını söyledi.

Tahran'da gerçekleştirilen 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nda alınan karar gereği, mayısta Tahran ve Ankara'da TCDD Taşımacılık AŞ ile İran demir yolları yetkilileri arasında görüşmeler yapıldığını aktaran Turhan, geçici olarak ara verilen Trans Asya Tren seferlerinin başlatılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.