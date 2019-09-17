Ankara Saraçoğlu’nda şüphe uyandıran hareketlilik

Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi, kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi’ndeki sokaklarda ve çevresinde rakamlarla kırmızı işaretlemeler ve sondaj çalışması yapıldığı tespit edildi.

Zorla tahliyelerle insansızlaştırılarak çöküntü alanı haline getirilen, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devredilen ve akıbeti hakkında ciddi soru işaretleri olan Saraçoğlu Mahallesi’nde şimdi de işaretlemeler ve sondaj çalışması yapıldı.

'ACİLEN AÇIKLAMA YAPILMALI'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu gelecek kuşaklara aktarılması, Cumhuriyet’in mahalle ilişkisinin kentin orta yerinde nasıl kurulduğunun gözler önüne serildiği ve yok olmakta olan unutulan mahalle kültürünün yeşerdiği yerdir. Ağaçları ile kendi habitatını oluşturan flora ve faunası ile insan doğa birlikteliğinin en nadide eseridir. Ağaçları, yapıları ve alanın tamamı tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi özgündür, anı ve hafıza mekanıdır. Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanına dair 1994 yılında bu yana her türlü rant girişimine kararlı bir şekilde mücadele ettik. Saraçoğlu Mahallesi'nin altına otopark yapılmasını da içeren koruma amaçlı imar planı iptal edildi. Saraçoğlu için mücadelemiz devam ediyor. Yürüttüğümüz mücadele sonucunda Saraçoğlu’nu katledecek imar planlarına dair işlemler iptal edildi. Ancak dün itibariyle Saraçoğlu Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklarda birtakım işaretlemelerin yapıldığı bilgisini aldık. Dip Sokak’ta iki yerde sondaj çalışması yapıldığını tespit ettik. Saraçoğlu’nda neler oluyor? Yetkilliler bunu kamuoyuyla acilen paylaşmalı” diye konuştu.

Candan, Saraçoğlu Mahallesi’ni yok edecek her türlü girişimin karşısında olacaklarını, Saraçoğlu Mahallesi’ni kamusal yaşama kazandırana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Candan, “Saraçoğlu Mahallesi’nin bir ağacına bir binasına ve toprağın altına girmeye çalışan her iş makinesine karşı duracağız” dedi.