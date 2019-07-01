Ankara Numune, Medipol Üniversitesi’ne mi veriliyor?

Ankara Numune’nin kapanmasının ardından arazisinin kamuoyundan gizlenerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne devredilmek istendiği iddia edildi.

Ankara'nın tarihi hastanelerinden Numune'nin kapatılmasının ardından şimdi de arazisinin ne olacağı tartışma konusu oldu.

CHP milletvekili Dr. Murat Emir, “Numune Hastanesi arazisinin özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi’ne verileceği konusunda duyumlar kulağımza gelmektedir. Böyle bir şey düşünülüyorsa vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Sayın bakan mevcut ve çok iyi çalışan bir hastaneyi kapatıp yerine kendisi özel hastane yaptırırsa, bunu kimseye anlatamaz” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Numune Hastanesi arazisinin Medipol Üniversitesi’ne verildiği iddia edildi. Bir başka iddia ise Ankara Sağlık Vadisi’nden Medipol Grubu’na bedelsiz 600 dönüm arsa, ayrıca üç kamu bankasından 900 milyon dolar kredi verildiği yönünde. Halk Bankası’ndan 350 milyon dolar, Ziraat Bankası’ndan 350 milyon dolar ve Vakıfbank’tan 200 milyon dolar düşük faizli kredi sağlanan Medipol Grubu’nun devletten bedelsiz aldığı araziye yatırım yapacağı duyumlar arasında. Bakan Koca, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada Ankara’da bir Sağlık Vadisi kuracaklarını ve arazi işlemlerini de tamamladıklarını duyurmuştu. Numune Hastanesi’ne ilişkin iddiaları gündeme getiren CHP’li Emir, “Sayın bakan mevcut ve çok iyi çalışan bir hastaneyi kapatıp yerine kendisi özel hastane yaptırırsa, bunu kimseye anlatamaz” dedi. Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Emir, “Gerek Ankara Şehir Hastanesi’ne, gerekse kapatılan hastanelere yönelik pek çok soru, kamuoyunda yanıt beklemektedir. Geride bıraktığımız süre içinde 24 Ocak, 15 Şubat, 18 Mart 2019 tarihlerinde Bilkent’teki şehir hastanesi ile ilgili ve birçoğu ‘skandal’ olarak nitelendirebileceğimiz konu başlıkları ile ilgili sunduğum önergelere yanıt verilmediği gibi, 15 Şubat ve 27 Mayıs 2019 tarihlerindeki kapatılan hastanelerin tıbbi cihazlarının, taşınmazların, personelinin ve arazilerinin durumuna ilişkin önergelerime de yanıt gelmemiştir” değerlendirmesini yaptı.