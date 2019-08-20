Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman görevinden istifa etti.

Sarıduman sosyal medyadaki "Ahmet SARIDUMAN #RTE" adını taşıyan hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum. @abbhalkekmek" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım" demişti.

Sarıduman önceki dönemde aldığı 35 bin liraya yakın maaşıyla gündeme gelmişti.