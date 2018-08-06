Ankara Garı yerleşkesi Medipol Üniversitesi’ne mi verildi?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Ankara Gar Yerleşkesi’ne ilişkin plan değişikliği yapıldığını, gar yerleşkesinin plan notlarında özel üniversite alanı olarak görüldüğünü bildirdi.

AKP şimdi de tarihi Ankara Tren Garı'nı yandaşlara vermeyi planlıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), gar yerleşkesinin plan notlarında özel üniversite alanı olarak görüldüğünü açıkladı. Meslek odaları hükümet yetkililerine “Burası Sağlık Bakanı’nın kurucu olduğu Medipol Üniversitesi'ne mi verilmiştir? Bu plana dava açacağız, kamu yararına aykırı bir şekilde, tarihi olan bir alanda yaklaşık 300 bin metrekarelik bir yapılaşma öngörülüyor. Öte yandan, şehir hastaneleri ile birlikte kentteki hastanelere ihtiyaç yok derken, kent merkezinde neden hastane yapılıyor? Açıklama bekliyoruz” sorusunu yöneltti.

MEDİPOL'E Mİ VERİLDİ?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), düzenlediği basın toplantısıyla TCDD Ankara Yerleşkesi’ne dair Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan Eti Mahallesi 29216 ada 2,19 parseller ve Çankaya İlçesi Eti Mahallesi 29216 ada 10,11,12 ve 16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ni masaya yatırdı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Plan notları değerlendirildiğinde, söz konusu alanda emsal artışlarıyla birlikte 300 bin metrekarelik bir yapılaşma öngörülüyor. Plan değişikliğinde bu alanın özel üniversite alanı olduğu ifade ediliyor. Bu demektir ki bu alan bir vakıf üniversitesine tahsis edilmiş durumda. Hacı Bayram Veli Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak devre dışı kalmış durumda. O dönem hazineye mi verilecek yaklaşımları tartışmadayken bir taraftan da Medipol’e verilecek sağlık kampüsü olacak gibi söylemler vardı. Hükümet bize açıklasın Medipol Üniversitesi’ne mi verilmiştir?” dedi.

ALANDA 13 TESCİLLİ YAPI VAR, ENDİŞELİYİZ

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Medipol Üniversitesi’nin kurucusu Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanlığı yapan birisinin üniversitesine mi tahsis edilmiştir? Bunu açıklamaları gerekiyor. Bu alanda 116 bin metrekarelik emsal 1,5’tan bir inşaat öngörülüyor. Bodrum katların tamamı emsal dışı olarak gösteriliyor. Emsal dışı yapılaşmalarla birlikte 2’yi aşacak bir emsal artışı görülüyor. Gar yerleşkesinin daha önce 49 bin metrekarelik alanı hazineye devredilmişti. Planda küçük parsellerle birlikte alan yaklaşık 78 bin metrekare. Bu plan değişikliğinde ise 116 bin metrekarelik inşaat alanı verilirken 300 bin metrakarelik bir inşaat alanıyla karşı karşıyayız. Bina yükseklikleri 35,5 metre olacak. Burası Ankara’nın en önemli noktalarından birisi. Ankara Gar Yerleşkesi Başkent’in Cumhuriyet’e açılan kapısıdır. Bunun bölünmesini de özel bir vakıf üniversitesine verilmesini de doğru bulmuyoruz. Alanın içinde 13 tescilli yapı var. TCDD Müzesi ve Mimar Kemalettin’in eseri İkinci Bölge Müdürlüğü var. Bu 13 yapı da vakıfa tahsis edilmiş durumda. Buradaki tescilli yapılarla ilgili tedirginiz. Tescilli yapıların yanına yapılacak inşaatlarda çekme mesafesi yok. Bu dibine yapılabileceği anlamına geliyor. Tescilli yapıdan çekme mesafesi diye bir şey yok. Tescilli yapıların kapatan bir proje de önümüze gelebilir. Plan değişikliğini hukuksal sürece taşıyacağız ve daha önce açtığımız protokol anlaşmasının iptali ile birlikte Ankara Garı’nın bir bütün olarak korunmasını öngörüyoruz. Birde ulaşım açısından önemli bir boyutu var Ankara ulaşımı kitlenecek."