10 Ekim Ankara Gar katliamı davasında 19 sanıktan 9'una 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

10 Ekim Ankara Gar katliamı davasında karar verildi. 19 sanıktan 9'u 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 sanık ayrıca öldürmeye teşebbüsten 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırıldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu’nda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada dün verilmesi beklenen karar, sanıkların mütalaaya karşı ifadelerinin tamamlanmaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın davasında sanıkların son beyanları bugün dinlendi.