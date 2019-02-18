Ankara Emniyeti: Gözaltına direnince o görüntüler çıktı

Ankara’da genç bir kadını gözaltına alınırken taciz ettiği fotoğraf ve video kayıtlarına yansıyan polis hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Caddesi'nde 16 Şubat'ta TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından, cumartesi günleri gerçekleştirilen eylemde M.D. isimli bir kadının gözaltına alındığı sırada, cinsel tacize uğramasına ilişkin açıklama yaptı. “M.D. isimli şahsın zaman zaman Ankara'ya gelerek eylem ve etkinliklere katıldığı” iddia edilen açıklamada, “gözaltına alınan M.D.'nin babası E.D'nin Çorum ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı (Aktif Eğitim Sen üyesi olduğu) 2016 yılının ağustos ayında ihraç edildiği” belirtildi. Açıklamada "Bahse konu eylemde şahıslara dağılmaları hususunda gerekli yasal uyarılar yapılmış olup şahısların eylemlerine devam etmeleri üzerine, yakalama işlemi sırasında direnmeye devam ettikleri, M.D. isimli bayanın gözaltı aracına alınması esnasında direnmesi sonucu basına yansıyan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştur” ifadesi kullanıldı. İLGİLİ HABER Gözaltı sırasında taciz yapan polise Ankara Barosu’ndan suç duyurusu