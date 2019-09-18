Ankara Dikmen’de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı

Ankara Dikmen’de bir adam altı yıl önce boşandığı eski eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 54 yaşındaki Fadime T. hastaneye kaldırıldı. Mahallede yaşayan kadınlar olayı protesto etmek için hastaneye yürüdü.
soL - Ankara
Çarşamba, 18 Eylül 2019 20:26

Ankara Dikmen’de Ahmet Arif Parkı’nda bir kadın eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay akşamüstü 16.30 sıralarında gerçekleşti. 67 yaşındaki Rıza I. altı yıl önce boşandığı eski eşi Fadime T.'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Saldırgan daha sonra sonra kendisini de bıçakla yaraladı. Yaralı Fadime T. ile Rıza I. hastaneye kaldırıldı.

Mahallede yaşayan kadınlar akşam saatlerinde Ahmed Arif Parkı’nda buluşarak 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne düzenledikleri yürüyüşle saldırıyı protesto ettiler.