Ankara Barosu TBB’yi olağanüstü kurultaya çağırdı

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği’ni seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırma kararı aldı.

Adli Yıl açılışının Cumhurbaşkanlığında yapılmasını protesto eden barolar, törene katılan Metin Feyzioğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Barolar Birliği yönetiminin değişmesi için harekete geçti.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada bugün toplanan yönetim kurulunun Türkiye Barolar Birliği’ni seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırma kararı aldığı belirtildi.

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ankara Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegasyonu, Yönetim Kurulumuzun Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına çağrılması yolunda tavsiye kararı alınmasına ve Yönetim Kurulunun alacağı kararların tam desteklenmesine; Bu konudaki tüm hususlarda işlem yapmak üzere Baromuz Başkanı Av.R. Erinç SAĞKAN’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz;

Ankara Barosu’nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu’nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu da dün yaptığı açıklamayla Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması konusunda delegeleriyle toplantı kararı aldığını duyurmuştu.

