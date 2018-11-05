Ankara Adliyesi'nin taşınması girişimine son nokta konuldu

Yargı, Ankara Adliyesi’nin taşınmasına ilişkin imar planı değişikliğini iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Sıhhiye’deki Ankara Adliyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Toptancılar Hali’ne taşınmasına ilişkin imar planına açtığı davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi, dava konusu imar planı değişikliklerini iptal etti.

Mahkeme, gerekçesinde dava konusu işlemin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığını belirtti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu iptal kararını beklediklerini, daha önce de Ankara 11’inci İdare Mahkemesi’nin Ankara Adliyesi’nin yıkılarak ulaşım transfer merkezi olmasına karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsattı.

Candan, “Dönemin istifa ettirilen Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde alınan bilime ve kentleşme esaslarına aykırı kararları taşıdığımız yargıdan bizim lehimize kararların verilmesi mücadelemizin ne kadar haklı ve güçlü olduğunun göstergesidir. Yargı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmasını engellemiştir" ifadelerini kullandı.