Ankara 3. Bölge'de 'Bu Düzen Değişmeli Platformu' toplandı

'Bu Düzen Değişmeli Platformu', seçimlerde Ankara 3. Bölge'de sosyalizmin sesini yükseltmek için buluştu.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 24 Haziran seçimlerine, "Bu Düzen Değişmeli" diyenlerin bağımsız adaylarıyla girme kararı sonrasında, Ankara 3. Bölge toplantısı dün akşam TKP Yenimahalle ilçe örgütünde gerçekleştirildi.

TKP'nin 3. bölge adayı, Ostim işçisi Özge Aydemir Güney olacak. Güney, 35 yaşında ve ikinci çocuğuna 6 aylık hamile.

TKP Merkez Komite üyesi Devrim Koçak'ın seçimlere katılma kararı ve seçim çalışmaları hakkında yaptığı konuşmanın ardından, toplantı katılımcılarıyla birlikte 3. bölgede yapılabileceklere dair planlamalar yapıldı.

Ankara'da 3. Bölge seçmenleri, Bu Düzen Değişmeli Platformu ile birlikte çalışmak için Batıkent'te bulunan Nâzım Hikmet Kültür Merkeziyle irtibat kurabilir.

TKP, Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek kişi yönetimi olduğunu belirterek, halkı bu zeminde siyaset yapma ve iradesini tek tek kişilere teslim etmeyi reddetmeye davet etmiş, milletvekili seçimlerinde ise sosyalizmin sesini yükseltmek için, TKP'nin bağımsız adaylarını desteklemeye çağırmıştı.