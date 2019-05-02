Ankapark'ta işçiler boş vaatlere tepkili: Alfabetik sıraya göre maaş masalı...

Ankapark'ta işçilere iki aydır maaşları yatırılmazken, 30 Nisan'da teknik ekipteki işçiler öğle saatlerine kadar aletleri çalıştırmayarak tepkilerini dile getirdi. Bunun ardından işçilere 'alfabetik sıraya göre maaşlarınız yatacak' denildi ancak işçiler yine maaşını alamadı.

soL - Ankara