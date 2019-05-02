Ankapark'ta işçiler boş vaatlere tepkili: Alfabetik sıraya göre maaş masalı...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yaptırılan ve 31 Mart seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankapark'ta işçilerin maaşları iki aydır ödenmiyor.
30 Nisan'da teknik ekipte yer alan işçiler duruma tepki amacıyla öğle saatlerine kadar aletleri çalıştırmazken, bunun üzerine maaşların 1 Mayıs'ta yatırılacağı sözü verildi.
Daha önce de birçok farklı tarihte benzer sözler verilirken, 1 Mayıs'ta da işçiler maaşlarını alamadı.
Ankapark yetkililerin işçilere "alfabetik sıraya göre maaş yatırılacak" dediği, üstelik maaşları olan 2300 yerine 2000 lira yatırılacağı öğrenildi.
İki aydır çalışan işçilerin sigorta girişlerinin 25 günlük olduğu belirtiliyor.