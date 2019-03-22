Ankapark’ta ilk arıza: Havada asılı kaldılar

Atatürk Orman Çifliği arazisine yapılan ve iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Ankapark’ta Roller Coaster arıza yapınca, yurttaşlar havada asılı kaldı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılması ve 1 milyar lirayı aşan maliyeti nedeniyle kamu israfına yol açtığı için dava konusu olan Ankapark’ta açılışından iki gün sonra arızalanan bir oyuncak nedeniyle can pazarı yaşandı.

Adı "Eurasia Wonderland" olarak değiştirilen ve iki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan parktaki Roller Coaster adlı oyuncak tren bozuldu.

Trene binen yurttaşlar rayların üst bölümünde asılı kalırken, trenin yeniden çalıştırılamaması üzerine yurttaşlar onlarca metre yükseklikteki raylardan tehlikeli bir biçimde yürüyerek inmek zorunda kaldılar.

MİMARLAR ODASI UYARMIŞTI

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, geçen hafta yaptığı açıklamada Ankapark’taki oyuncakların paslandığını belirtmiş, ileride yaşanacak kazalara karşı uyarıda bulunmuştu.

Candan açıklamasında “Belediyenin kamuoyuna geçtiği Roller Coaster fotoğraflarını büyüterek vidalarına kadar baktık. Paslanmış olan noktalar gördük. Bu durum böyle hassas yerlerde, bugün olmasa bile ilerde mutlaka sıkıntı çıkartacağının göstergesidir. Zaten çürümeye terk edildiğini ifade etmiştik. Bu oyuncakların paslandığının göstergesidir. Bu pasın görünür hale gelmesi ileride yaşanacak kazaların mesajlarını veriyor. Yine işçiliğe baktığımızda imalatların da birinci sınıf yapılmadığını görüyoruz. Roller Coaster'ın zeminindeki betonun teknik imalatında sıkıntı olduğunu da fotoğrafı büyüttükçe görüyoruz” demişti.