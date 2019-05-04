Ankapark işçilerle alay mı ediyor?

İki aydır işçilere maaş vermeyen, gelen tepkiler sonrası 'alfabetik sıraya göre maaşları ödeyeceğiz' diyen Ankapark (Wonderland Eurasia), işçilerle alay edercesine hesaplarına sadece 100 lira yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi adeta şov yaparak açtığı parkta yaşananların ardından işçilerin tepkisi artıyor.

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çalışmalarına başlanan ve 1,5 milyar lira harcanan Ankapark (Wonderland Eurasia), yıllık 26 milyon lira bedelle GBM Ticaret & Çelik Ortak Girişim Grubu'na kiraya verilmişti.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin talanı üzerine kurulan park, bir süredir işçilere yönelik hak gaspı haberleriyle gündemde.

soL'un gündeme getirdiği maaş krizi sonrası işçilere maaşını "alfabetik sırayla ödeyeceğini" açıklayan Ankapark yöneticileri, bu sözünü de tutmadı.

İki aydır maaş bekleyen ve hakkı olan maaşı alamayan işçilerin bir kısmının hesabına sadece 100 lira yatırıldı.

Duruma tepki gösteren işçilere maaşın geri kalanının önümüzdeki hafta ödeneceği söylendi.

Daha önce de birçok farklı tarih veren ve maaş ödemesini yapmayan Ankapark yetkilileri, yaşananlara tepki gösteren ve bir süre aletleri çalıştırmayarak haklarını talep eden işçilerin ise gözünü korkutmaya çalışıyor. Hakkını talep eden işçilerin bir bölümü hakkında tutanak tutulduğu öğrenilirken, işçilerin yaşananlara karşı tepkisi artıyor.

Şimdi gözler hafta başında verilen sözün tutulup tutulmayacağına çevrilmiş durumda.