Anjiyo ünitesi olmayan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde kalp krizi geçiren hastalara müdahale edilemiyor

Açılışı yakın zamanda yapılan Düzce Devlet Hastanesi’nde kardiyolog ve stent bulunmaması nedeniyle son bir ayda 3 kişinin kalp krizi yüzünden yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının sosyal medya paylaşımlarında, hastaneye kalp krizi şikayetiyle giden hastaların Bolu’ya sevk edildiğini, Düzce’deki biri özel olmak üzere üç hastanede de müdahale edilecek donanım bulunmadığı söyleniyor. Son olarak, 12 Eylül 2019 tarihinde tiyatro sanatçısı Akif Çodur’un da kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar, sosyal medyada düzenledikleri #düzcekalptengidiyor eylemiyle tepkilerini gösterdi.

'HASTANEDE ANJİYO YAPACAK PERSONEL YOK'

Hayatını kaybedenlerden Tamer Hoşver’in yeğeni Ezlem Hoşver Yılmaz sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

19 Temmuz Pazartesi günü, amcamız Tamer Hoşver kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Onu ölüme götüren bu süreçten bahsetmek istiyorum. Amcam sabah göğsünde ağrı şikayeti ile Düzce Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Acilde muayene eden doktor 'Bir şeyin yok' diyerek, onu göndermeye çalışıyor. Amcam 'Kendimi iyi hissetmiyorum, bu normal bir durum değil' diye ısrar edince, tekrar detaylı kontrol ediliyor ve kalp krizi geçirdiği, bir damarının tıkalı olduğu, acil anjiyo yapılıp stent takılması gerektiği ancak hastanede kardiyolog ve stent olmadığı söyleniyor.

Bu noktada biraz bilgi vermek gerekirse, Düzce Devlet Hastanesi, yakın zamanda açılan bir hastane. Dışarıdan bakılınca çok devasa bir hastane, öyle ki içinde kaybolabilirsiniz. Başarılı bir inşaat projesi olduğu gerçek ancak bu kadar büyüklükte bir hastanenin anjiyo yapacak personeli ve stenti olmaması akıl alır gibi değil.

Düzce'de devlet hastanesi dışında bir tane araştırma hastanesi, bir de özel hastane var. Fakat amcam bir ambulans ile en iyi ihtimalle 1 saat uzaklıktaki Bolu Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor. Ne yazık ki, yolda iki kez fenalaşıp, Bolu'ya ulaşamadan ambulansta hayatını kaybediyor. Aynı gün bir kişi daha aynı şekilde kalp krizi sonucu ambulansta yaşamını yitiriyor.

Amcam henüz 49 yaşında hayat dolu, güler yüzlü ve sapasağlam bir insandı. Ardında üç evlat, bir eş, bir anne, kardeşler ve bir de aile bıraktı. Pek tabi ki Takdir-i İlahi'ye inanıyoruz ancak yaşanan olaylar ihmalden de öte tam bir cinayet. Bu trajediyi başkaları da yaşamasın diye yetkililerin, hastanelerin durumunu gözden geçirip, nicelik kadar niteliğe de önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Koskoca bir ilde, kalp krizi geçiren bir hastanın tedavi edilemez olması ne kadar acı. Bu olay doğuda ücra bir yerde değil, Istanbul-Ankara-Bursa gibi metropollere 2.5 saat uzaklıkta bir şehirde yaşandı. Devlet bu kadar merkezi bir yere dahi yeterli sağlık hizmeti veremiyorsa, benim söyleyecek tek sözüm var: Yazıklar olsun bugüne kadar çalışıp devlete verdiğim vergilere...