Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tören sonrası Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda ''Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır'' ifadelerine yer verdi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, kuvvet komutanları ve çok sayıda bakan katıldı.