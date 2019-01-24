Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 4 yıllık görev süresi 10 Şubat’ta sona erecekken, yeni başkan için bugün yapılacak seçimde 3 adayın yarışması bekleniyor.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle AYM’de başkanlık seçimi yapılacak.

İlk turu bugün yapılacak seçimlerde 3 adayın yarışacağı ifade ediliyor. Bu isimler Başkan Zühtü Arslan, Sayıştay kontenjanından Meclis tarafından seçilen üye Rıdvan Güleç ve Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilen Kadir Özkaya olacak.

AYM Genel Kurulu’nda bir adayın başkan seçilebilmesi için üye tam sayısının (16) salt çoğunluğunun (9) desteğini alması gerekiyor.