Anayasa Mahkemesi'nden Ahmet Altan'ın başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Ahmet Altan'ın yaptığı bireysel başvuruyu kabul etmedi.

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Ahmet Altan'ın yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

Gazeteci Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali kararı verdi.

Ahmet Altan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

ALİ BULAÇ İÇİN HAK İHLALİ KARARI

Kurul, 'FETÖ'nün medya yapılanması'nın 'darbe çağrışımı' davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi.

Eski Zaman gazetesi yazar ve editörlerinin "FETÖ üyeliğinden" yargılandığı davada tutuklanan ve süreç içerisinde tahliyesi kararlaştırılan Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kararları oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

ILICAK'IN BAŞVURUSU ÖĞLEDEN SONRA GÖRÜŞÜLECEK

Nazlı IIıcak'ın bireysel başvurusu, öğleden sonra görüşülmeye devam edilecek.

"FETÖ'nün medya yapılanmasının darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında yerel mahkemece 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Gazeteciler, 'uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği' iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.